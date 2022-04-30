В Одессе полицейские проводят масштабную отработку. Уже обнаружено оружие и запрещенную символику.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

По замыслу врага, они должны были влиять и действовать через своих доверенных лиц, которые осели в Одесской области.

Финальной датой реализации преступных планов должна была стать годовщина трагических событий — 2 мая.

Для недопущения развития таких событий оперативники и следователи полиции совместно с ГБР проводят масштабную отработку лиц, которые могут быть причастны к противоправной деятельности.

Полицейские уже изъяли:

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значительное количество различного оружия;

коммунистическую атрибутику;

рекламные брошюры с коммунистической и другой запрещенной символикой;

пособия с инструкциями правил поведения, мер конспирации и слежки для проведения деятельности диверсионно-разведывательных групп.

Россия готовила провокации в Одессе на 2 мая: найдено оружие и запретная символика / 2 фотографии

Кроме того, были найдены гранаты, патроны, мобильные телефоны и электронные носители информации.

Сейчас обыски продолжаются. После проведения всех необходимых процессуальных мероприятий действиям каждого лица будет предоставлена правовая квалификация.