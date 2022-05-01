В Украине с начала широкомасштабной войны из-за российских оккупантов погибло 219 детей, еще 404 ребенка получили различные ранения.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 139, Киевской – 115, Харьковской – 95, Черниговской – 68, Херсонской – 44, Николаевской – 43, Луганской – 37, Запорожской – 27, Сумской – 17, в г. Киеве – 16, Житомирской – 15.

По новым данным, 29-30 апреля в результате вражеских обстрелов города Доброполье, поселка Дробышево Краматорского района, а также села Времовка Волновахского района Донецкой области получили ранения пять детей.

28 апреля из-за артиллерийских обстрелов села Любимовка Бериславского района Херсонской области получила 12-летняя девочка.

По состоянию на 1 мая 2022 года российские оккупанты повредили 1 570 учебных заведений, 111 из них разрушены полностью.

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К сожалению, все эти данные не окончательны, ведь идет сбор информации с временно оккупированных и освобожденных территорий.

Ранее заместитель командира полка Азов капитан Святослав Паламарь рассказал, что процесс эвакуации с территории завода Азовсталь начался с опозданием в 12 часов, поскольку оккупанты нарушали режим прекращения огня.

Так, эвакуационные колонны смогли забрать только 20 мирных жителей.