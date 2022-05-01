В Україні від початку широкомасштабної війни через російських окупантів загинуло 219 дітей, ще 404 дитини отримали різні поранення.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 139, Київській – 115, Харківській – 95, Чернігівській – 68, Херсонській – 44, Миколаївській – 43, Луганській – 37, Запорізькій – 27, Сумській – 17, у м.Києві – 16, Житомирській – 15.

За новими даними, 29-30 квітня внаслідок ворожих обстрілів міста Добропілля, селища Дробишеве Краматорського району, а також села Времівка Волноваського району Донецької області отримали поранення п’ять дітей.

28 квітня через артилерійський обстріл села Любимівка Бериславського району Херсонської області отримала дістала 12-річна дівчинка.

Станом на 1 травня 2022 року російські окупанти пошкодили 1 570 закладів освіти, 111 з них зруйновано повністю.

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На жаль, всі ці дані не є остаточними, адже триває збір інформації з тимчасово окупованих та звільнених територій.

Раніше заступник командира полку Азов капітан Святослав Паламар розповів, що процес евакуації з території заводу Азовсталь розпочався із запізненням на 12 годин, оскільки російські окупанти порушували режим припинення вогню.

Так, евакуаційні колони змогли забрати лише 20 мирних мешканців.