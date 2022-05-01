Руководство Российской Федерации планирует придумать хоть какие-нибудь победы до 9 мая.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал военный эксперт Сергей Грабский.

Он рассказал, что россияне очень сильно отстают от графика проведения наступательной операции на Донбассе, в то же время у них есть запас наступательных ресурсов.

— Сейчас мы имеем временную оккупацию около 93% Луганской области, поэтому мы можем предусмотреть яростное давление на Северодонецкую агломерацию с целью захвата, чтобы показать, будто “мы уже захватили территорию Луганской области”… это может быть подано как “большая победа”, – сказал Сергей Грабский.

В то же время, он допустил другой вариант, который российское руководство может продать как победу. Так, дипломаты из государства-агрессора пойдут на уступки по эвакуации украинцев из Азовстали и Мариуполя, благодаря чему будут заявления об уже полностью взятом под контроль Мариуполь.

Третьим вариантом эксперт считает выход врага на рубеже Херсонской области, благодаря чему могут объявить “провозглашение ХНР” и при более широком варианте создать сухопутную границу из Крыма.