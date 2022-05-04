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Факты / Украина / Общество

Активизация вражеских обстрелов: Минобороны готовится к провокациям РФ 9 мая

Владислава Ткаченко Редакторка сайта
ВІйна в Україні

Минобороны Украины ожидает провокаций или активизации обстрелов со стороны войск РФ на 9 мая.

Об этом сообщает НВ со ссылкой на заявление представителя Минобороны Александра Мотузяника.

— Очевидно, им нужно достичь каких-то результатов к 9 мая. Только… РФ если не достигнет каких-то стратегических целей, а она их не достигла на сегодня, победы может выдумать и показать по своему телевидению. Для них в этом нет какой-то проблемы, — сказал спикер Минобороны.

Он подчеркнул, что до 9 мая остается совсем немного времени.

— Это заставляет нас быть более бдительными на всех направлениях, где есть не только боевые действия, но и относительное затишье. То есть мы вполне ожидаем на какие-то провокации или активизацию обстрелов со стороны российской армии, — подчеркнул Мотузяник.

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