Победили нацистов – победим и решистов! УИНП сменил лозунг для 8 и 9 мая

Украина 8 и 9 мая отметит День памяти и примирения и День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В 2022 году лозунг этих праздников будет таким: Победили нацизм – победим и рашизм!

Об этом сообщили в Украинском институте национальной памяти.

— Восьмой год на государственном уровне мы последовательно внедряем европейский подход к памяти о Второй мировой войне. Поклоняемся всем борцам с нацизмом и всем жертвам этого самого кровавого конфликта в истории человечества. Для нас памятные дни символизируют не триумф победителей над побежденными, а напоминание о страшной катастрофе, которая стала возможной в результате прихода к власти и заговора двух тоталитарных режимов – нацизма и коммунизма, — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что в этом году Украина отмечает 8-9 мая в условиях полномасштабной военной агрессии России, посягающей на независимость и территориальную целостность, пытается разрушить международную систему безопасности и угрожает миру во всей Европе.

— Для украинцев противостояние российской агрессии – это борьба за свободу, цивилизованность, демократию и европейские ценности против имперских амбиций агрессивного соседа, ради достижения цели не гнушающегося ни военными преступлениями, ни преступлениями против человечества.

В УИНП отмечают, что в 1939-1945 годах врагами были нацисты, а сегодня – рашисты, российская версия имперского национализма и фашизма. Именно поэтому лозунг этих памятных дней в 2022 году изменят. Вместо Помним – Побеждаем на государственном уровне будет звучать так: Победили нацистов – победим и рашистов!

Символом памяти неизменно останется красный мак.

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Последние опросы украинцев свидетельствуют о переоценке отношения ко Дню победы 9 мая. Если до 2022 года этот праздник 80% взрослого населения воспринимался как имеющий значимый личный символизм, то сейчас для значительной части опрошенных он перешел к разряду пережитков прошлого (36%), или же обыденности (23%).

Сегодня для 80% опрошенных – это День памяти, и только для 15% – День победы (в 2018 таковых было 58%).

Источник: Украинский институт национальной памяти