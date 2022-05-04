Активізація ворожих обстрілів: Міноборони готується до провокацій РФ 9 травня

Міноборони України очікує на провокації або активізацію обстрілів з боку військ РФ на 9 травня.

Про це повідомляє НВ з посиланням на заяву речника Міноборони Олександра Мотузяника.

– Очевидно, їм потрібно досягти якихось результатів до 9 травня. Але… РФ якщо не досягне якихось стратегічних цілей, а вона їх не досягла на сьогоднішній день, вона ці перемоги може вигадати та показати по своєму телебаченню. Для них у цьому немає якоїсь проблеми, – сказав речник Міноборони.

Спікер наголосив, що до 9 травня залишається зовсім небагато часу.

– Це змушує нас бути пильнішими у всіх напрямках, де є не лише бойові дії, а й де є відносне затишшя. Тобто ми цілком очікуємо на якісь провокації чи активізацію обстрілів з боку російської армії, — підкреслив Мотузяник.