Связь с защитниками Азовстали есть, но российские войска уже на территории завода – Арахамия

Украинское руководство имеет связь с защитниками на Азовстали в Мариуполе, однако российские войска уже попали на территорию завода.
Глава делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что второй день продолжаются враждебные попытки штурма Азовстали.
– Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска уже находятся на территории Азовстали, – отметил Арахамия.
По его словам, об этом сообщил командир полка Азов. Однако Арахамия не рассказал дополнительных подробностей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 70 дней, во время которой не прекращается российская агрессия против мирных жителей и наших городов.
Войска Российской Федерации пытаются штурмовать завод Азовсталь в Мариуполе, где остались гражданские лица и украинские защитники.