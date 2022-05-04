Связь с защитниками Азовстали есть, но российские войска уже на территории завода – Арахамия

Украинское руководство имеет связь с защитниками на Азовстали в Мариуполе, однако российские войска уже попали на территорию завода.

Глава делегации Украины на переговорах с Россией, народный депутат и глава фракции Слуга народа Давид Арахамия отметил, что второй день продолжаются враждебные попытки штурма Азовстали.

– Второй день продолжаются попытки штурма завода. Российские войска уже находятся на территории Азовстали, – отметил Арахамия.

По его словам, об этом сообщил командир полка Азов. Однако Арахамия не рассказал дополнительных подробностей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 70 дней, во время которой не прекращается российская агрессия против мирных жителей и наших городов.

Войска Российской Федерации пытаются штурмовать завод Азовсталь в Мариуполе, где остались гражданские лица и украинские защитники.

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