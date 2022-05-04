Зв’язок із захисниками Азовсталі є, але російські війська вже на території заводу – Арахамія

Українське керівництво має зв’язок із захисниками на Азовсталі у Маріуполі, проте російські війська вже потрапили на територію заводу.

Глава делегації України на переговорах з Росією, народний депутат та очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія зазначив, що другий день тривають ворожі спроби штурму Азовсталі.

– Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська вже перебувають на території Азовсталі, – зазначив Арахамія.

За його словами, про це повідомив командир полку Азов. Однак Арахамія не розповів додаткових подробиць.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 70 днів, увесь час не припиняється російська агресія проти мирних жителів та наших міст.

Війська Російської Федерації намагаються штурмувати завод Азовсталь у Маріуполі, де залишилися цивільні особи та українські захисники.

Джерело : Радіо Свобода

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