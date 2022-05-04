Зв’язок із захисниками Азовсталі є, але російські війська вже на території заводу – Арахамія
Українське керівництво має зв’язок із захисниками на Азовсталі у Маріуполі, проте російські війська вже потрапили на територію заводу.
Глава делегації України на переговорах з Росією, народний депутат та очільник фракції Слуга народу Давид Арахамія зазначив, що другий день тривають ворожі спроби штурму Азовсталі.
– Другий день тривають спроби штурму заводу. Російські війська вже перебувають на території Азовсталі, – зазначив Арахамія.
За його словами, про це повідомив командир полку Азов. Однак Арахамія не розповів додаткових подробиць.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 70 днів, увесь час не припиняється російська агресія проти мирних жителів та наших міст.
Війська Російської Федерації намагаються штурмувати завод Азовсталь у Маріуполі, де залишилися цивільні особи та українські захисники.
Від майстерності аеророзвідки і влучності артилерії залежить успішне знищення ворожої сили. Та ефективно виконувати свою роботу артилеристи й аеророзвідники можуть, лише працюючи пліч-о-пліч. Адже дрони – це очі сучасних гармашів. Залізні пташки значно полегшують роботу нашим військовим і навіть рятують їм життя.Артур Свинаренко