У разі поновлення платного проїзду в громадському транспорті Києва тарифи для громадян підвищувати не планують.

Про це поінформував сьогодні на брифінгу перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. За його словами, міська влада поки що не ухвалювала рішень про зростання тарифів, а тому діятимуть ті, які були до повномасштабної війни.

– Місто поки що не приймало рішення щодо підняття тарифів. Міським головою (Віталієм Кличком, – Ред.) наприкінці минулого року було прийнято рішення, що до кінця опалювального сезону ніяких рішень щодо підняття тарифів прийматися не буде. З початком війни ми не будемо повертатися до цього питання. Тарифи на проїзд залишаються старі – ті, які були, – наголосив Поворозник.

Водночас він не виключає, що в майбутньому може постати необхідність перегляду тарифів, щоб у столиці не зупинився громадський транспорт.

– Ми в один момент зіштовхнемося з вибором: або зупинити громадський транспорт, або підіймати ціну на проїзд. Ми можемо дійти до такого варіанту, – зазначив Поворозник.

Він також підтвердив, що Київрада планує розглянути питання повернення електронної оплати за проїзд у громадському транспорті Києва. Це станеться на черговій сесії.

За словами Поворозника, саме депутати будуть вирішувати, з якої дати та на якому виді громадського транспорту повертати оплату за проїзд. Безоплатним він став після початку повномасштабної війни в Україні – з 24 лютого.

– Сьогодні збільшується кількість громадського транспорту. Люди виходять на роботу, вони потребують заробітної платні. Відповідно, сам транспорт потребує розхідних матеріалів, треба сплачувати за пальне і електрику, – пояснив Поворозник.

Він також поінформував, що сьогодні в місті працюють 141 автобус на 63 маршрутах, 68 трамваїв на 16 маршрутах, 80 тролейбусів на 25 маршрутах та метрополітен.

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Як відомо, столична влада планувала суттєве підвищення цін на проїзд у комунальному громадському транспорті Києва з 1 січня 2022 року. Згідно з оприлюдненими в листопаді 2021 року тарифами, вартість однієї поїздки могла досягати 20 грн. Менше платили б власники Картки киянина.

Водночас на фоні значного резонансу вартість проїзду вирішили не підвищувати до завершення опалювального сезону. А заплановане зростання тарифів встановити на рівні 12 грн для власників Картки киянина та 20 грн – для одноразового квитка.

Тепер же, за словами Миколи Поворозника, підвищувати тарифи поки що не будуть, з огляду на повномасштабну війну в країні.