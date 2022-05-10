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Факты / Украина / Общество

Цель Путина не только Донбасс: разведка США заявляет, что РФ переходит к войне на истощение

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
український військовий

Глава Национальной разведки США Аврил Хейнс считает, что переговорный процесс по Украине в краткосрочной перспективе пока не принесет успехов.

Она отметила, что причиной этого стало то, что “Россия, как и Украина, считает, что может продолжать добиваться военного успеха”.

— Мы не видим жизнеспособного продолжения переговорного процесса, по меньшей мере, в краткосрочной перспективе, — сказала Хейнс во время слушаний в Сенате США.

Она считает, что Кремль пересматривает планы войны в Украине. После проваленного блицкрига РФ переходит к затяжной войне на истощение. По ее словам, Путин до сих пор намерен достичь своей цели не только на Донбассе.

По мнению американских разведслужб, в краткосрочных целях Путина – захват Донбасса и Луганщины и буферной зоны вокруг них, окружение сил ВСУ на Востоке, чтобы закрепить контроль над коридором к оккупированному полуострову Крым. А также удержать Херсонскую область, откуда в Крым поступает вода.

Разведка также видит признаки того, что Путин намерен довести коридор в Приднестровье и отрезать Украину от Черноморского побережья.

Хейнс подчеркивает, что РФ не сможет попытаться реализовать это без мобилизации, поэтому способность Кремля установить полный контроль над Донетчиной и Луганщиной в ближайшие недели вызывает серьезные сомнения.

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По мнению разведслужбы США, обострения атак со стороны РФ в последнее время связаны с попытками РФ снизить западную помощь Украине, контрмерами Кремля против экономических санкций и угрозами режима Путина, которые могут оказаться внутри страны.

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Источник: The Guardian

Фото: Depositphotos

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