Мета Путіна не лише Донбас: розвідка США заявляє, що РФ переходить до війни на виснаження

Очільниця Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що переговорний процес щодо України у короткостроковій перспективі поки що не принесе успіхів.

Вона зазначила, що причиною цього стало те, що “Росія, як і Україна, вважає, що може продовжувати досягати воєнного успіху”.

— Ми не бачимо життєздатного продовження переговорного процесу щонайменше у короткостроковій перспективі, – сказала Гейнс під час слухань у Сенаті США.

Вона вважає, що Кремль переглядає плани війни в Україні. Після проваленого бліцкригу РФ переходить до затяжної війни на виснаження. За її словами, Путін досі має намір досягти своєї мети не лише на Донбасі.

На думку американських розвідслужб, у короткострокових цілях Путіна – захоплення Донеччини й Луганщини та буферної зони навколо них, оточення сил ЗСУ на Сході, щоб закріпити контроль над коридором до окупованого півострова Крим. А також утримати Херсонщину, звідки до Криму надходить вода.

Розвідка також бачить ознаки того, що Путін має намір довести коридор до Придністров’я та відрізати Україну від Чорноморського узбережжя.

Гейнс наголошує, що РФ не зможе спробувати реалізувати це без мобілізації, тому здатність Кремля встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною найближчими тижнями викликає серйозні сумніви.

Зараз дивляться

На думку розвідслужби США, загострення атак з боку РФ останнім часом пов’язані зі спробами РФ знизити західну допомогу Україні, контрзаходами Кремля проти економічних санкцій та загрозами режиму Путіна, які можуть виявитися всередині країни.