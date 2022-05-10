Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 76 день війни
Вбили Вбили
226 дітей
Поранили Поранили
>416 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 309 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Мета Путіна не лише Донбас: розвідка США заявляє, що РФ переходить до війни на виснаження

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
український військовий

Очільниця Національної розвідки США Авріл Гейнс вважає, що переговорний процес щодо України у короткостроковій перспективі поки що не принесе успіхів.

Вона зазначила, що причиною цього стало те, що “Росія, як і Україна, вважає, що може продовжувати досягати воєнного успіху”.

— Ми не бачимо життєздатного продовження переговорного процесу щонайменше у короткостроковій перспективі, – сказала Гейнс під час слухань у Сенаті США.

Вона вважає, що Кремль переглядає плани війни в Україні. Після проваленого бліцкригу РФ переходить до затяжної війни на виснаження. За її словами, Путін досі має намір досягти своєї мети не лише на Донбасі.

На думку американських розвідслужб, у короткострокових цілях Путіна – захоплення Донеччини й Луганщини та буферної зони навколо них, оточення сил ЗСУ на Сході, щоб закріпити контроль над коридором до окупованого півострова Крим. А також утримати Херсонщину, звідки до Криму надходить вода.

Розвідка також бачить ознаки того, що Путін має намір довести коридор до Придністров’я та відрізати Україну від Чорноморського узбережжя.

Гейнс наголошує, що РФ не зможе спробувати реалізувати це без мобілізації, тому здатність Кремля встановити повний контроль над Донеччиною та Луганщиною найближчими тижнями викликає серйозні сумніви.

Зараз дивляться

На думку розвідслужби США, загострення атак з боку РФ останнім часом пов’язані зі спробами РФ знизити західну допомогу Україні, контрзаходами Кремля проти економічних санкцій та загрозами режиму Путіна, які можуть виявитися всередині країни.

Читайте
Мінськ направив підрозділи ССО до кордону з Україною

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: The Guardian

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка