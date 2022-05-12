Белогоровка стала второй Чернобаевкой: Гайдай о ситуации на Луганщине

Белогоровка стала для российских оккупантов второй Чернобаевкой, ВСУ в очередной раз уничтожили понтонные переправы через речку Северский Донец.

Об этом в Теlegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Белогоровка сейчас форпост Луганщины, там рашисты пытаются в очередной раз перейти реку, но только рыб кормят… собой. Наши защитники бьют орков как мух. До дороги жизни россияне пробиться не могут, но 7 км участка плотно простреливают издалека, — написал он.

Гайдай также сообщил, что оккупанты выкачали газ на распределительной станции в Новопскове.

— Перекрыли краны. За пару дней весь регион останется без газа, — отметил он.

По данным Гайдая, россияне активизировались и пытаются прорваться к Северодонецку, захватить полностью Рубежное, отрезать Луганщину от большой земли, взяв под контроль трассу Лисичанск-Бахмут.

— Ключевое — пытаются. Обстрелы населенных пунктов сверхмощные, — добавил Гайдай.

Глава Луганской области отметил, что гуманитарная ситуация в регионе крайне тяжелая. По его словам, на складах осталось немного гуманитарной помощи, а завезти новую крайне трудно из-за постоянных обстрелов дорог.

По его словам, сейчас мобильная связь в Луганской области не работает.

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— Работаем над решением ситуации, но надежды мало. Луганщина отрезана от информации извне, — добавил он.

Гайдай также отметил, что эвакуировать людей пока невозможно.