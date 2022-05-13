Из-за погодных условий у жителей трех районов Киева может отсутствовать свет. Непогода также повредила липу Петра Могилы.

Из-за дождя и шквального ветра в столице отключились высоковольтные линии, питающие 100 тыс. клиентов в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

По сообщению компании-электропоставщика, уже удалось резервно запитать большинство клиентов, еще 19 тыс. остаются обесточенными.

Киевлян просят помнить о правилах безопасности и не приближаться к оборванным проводам.

В случае отсутствия света – сообщите об этом через дистанционные сервисы:

чат-бот в Viber и Telegram (в строке поиска ввести ДТЭК Киевские электросети);

личный кабинет на сайте www.dtek-kem.com.ua

по номерам телефонов: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.

Сейчас спасатели убирают деревья, упавшие в результате непогоды в центре Киева. Специалисты КО Киевзеленстрой совместно с арбористами обследуют липу Петра Могилы.

Сейчас смотрят