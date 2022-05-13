Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 78 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>417 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Украина / Общество

Непогода в Киеве: повреждена липа Петра Могилы, три района остались без света

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Непогода в Киеве: повреждена липа Петра Могилы, три района остались без света

Из-за погодных условий у жителей трех районов Киева может отсутствовать свет. Непогода также повредила липу Петра Могилы.

Из-за дождя и шквального ветра в столице отключились высоковольтные линии, питающие 100 тыс. клиентов в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.

По сообщению компании-электропоставщика, уже удалось резервно запитать большинство клиентов, еще 19 тыс. остаются обесточенными.

Киевлян просят помнить о правилах безопасности и не приближаться к оборванным проводам.

В случае отсутствия света – сообщите об этом через дистанционные сервисы:

  • чат-бот в Viber и Telegram (в строке поиска ввести ДТЭК Киевские электросети);
  • личный кабинет на сайте www.dtek-kem.com.ua;
  • по номерам телефонов: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.

Сейчас спасатели убирают деревья, упавшие в результате непогоды в центре Киева. Специалисты КО Киевзеленстрой совместно с арбористами обследуют липу Петра Могилы.

Сейчас смотрят

— Спасатели преодолевают последствия непогоды в столице. В частности, отработали вызовы на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были повалены деревья. Сейчас выехали на уборку сваленного дерева на улицу Ялтинскую, что в Дарницком районе, — сообщает столичная мэрия.

Читайте
Обстрел Кременчуга и переговоры по эвакуации раненых из Азовстали: что происходит на 78-е сутки войны (онлайн)

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка