Из-за погодных условий у жителей трех районов Киева может отсутствовать свет. Непогода также повредила липу Петра Могилы.
Из-за дождя и шквального ветра в столице отключились высоковольтные линии, питающие 100 тыс. клиентов в Оболонском, Подольском и Святошинском районах.
По сообщению компании-электропоставщика, уже удалось резервно запитать большинство клиентов, еще 19 тыс. остаются обесточенными.
Киевлян просят помнить о правилах безопасности и не приближаться к оборванным проводам.
В случае отсутствия света – сообщите об этом через дистанционные сервисы:
- чат-бот в Viber и Telegram (в строке поиска ввести ДТЭК Киевские электросети);
- личный кабинет на сайте www.dtek-kem.com.ua;
- по номерам телефонов: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.
Сейчас спасатели убирают деревья, упавшие в результате непогоды в центре Киева. Специалисты КО Киевзеленстрой совместно с арбористами обследуют липу Петра Могилы.
— Спасатели преодолевают последствия непогоды в столице. В частности, отработали вызовы на Андреевском спуске, на улице Шелковичной и Кудрявском спуске, где были повалены деревья. Сейчас выехали на уборку сваленного дерева на улицу Ялтинскую, что в Дарницком районе, — сообщает столичная мэрия.