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Факти / Україна / Суспільство

Негода у Києві: пошкоджено липу Петра Могили, три райони залишились без світла

Владислава Ткаченко, Редакторка сайту
Негода у Києві: пошкоджено липу Петра Могили, три райони залишились без світла

Через погодні умови у мешканців трьох районів Києва може бути відсутнє світло. Негода також пошкодила липу Петра Могили.

Через дощ та шквальний вітер у столиці відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тис. клієнтів в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.

За повідомленням компанії-електропостачальника, вже вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тис. залишаються знеструмленими.

Київські регіональні електромережі ДТЕК повідомили про численні обриви електромереж в області й попросили місцевих жителів не наближатися до дротів.

У разі відсутності світла – повідомте про це через дистанційні сервіси:

  • чат-бот у Viber та Telegram (у рядку пошуку ввести ДТЕК Київські електромережі);
  • особистий кабінет на сайті www.dtek-kem.com.ua;
  • за номерами телефонів: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.

Наразі рятувальники прибирають дерева, що впали внаслідок негоди в центрі Києва. Фахівці КО Київзеленбуд спільно з арбористами обстежують липу Петра Могили.

Зараз дивляться

– Рятувальники долають наслідки негоди в столиці. Зокрема, відпрацювали виклики на Андріївському узвозі, на вулиці Шовковичній та Кудрявському узвозі, де були повалені дерева. Зараз виїхали на прибирання зваленого дерева на вулицю Ялтинську, що в Дарницькому районі, – повідомляє столична мерія.

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