Через погодні умови у мешканців трьох районів Києва може бути відсутнє світло. Негода також пошкодила липу Петра Могили.
Через дощ та шквальний вітер у столиці відключились високовольтні лінії, що живлять 100 тис. клієнтів в Оболонському, Подільському та Святошинському районах.
За повідомленням компанії-електропостачальника, вже вдалося резервно заживити більшість клієнтів, ще 19 тис. залишаються знеструмленими.
Київські регіональні електромережі ДТЕК повідомили про численні обриви електромереж в області й попросили місцевих жителів не наближатися до дротів.
У разі відсутності світла – повідомте про це через дистанційні сервіси:
- чат-бот у Viber та Telegram (у рядку пошуку ввести ДТЕК Київські електромережі);
- особистий кабінет на сайті www.dtek-kem.com.ua;
- за номерами телефонів: (067/099/073) 210 1588; 044-202-15-88.
Наразі рятувальники прибирають дерева, що впали внаслідок негоди в центрі Києва. Фахівці КО Київзеленбуд спільно з арбористами обстежують липу Петра Могили.
– Рятувальники долають наслідки негоди в столиці. Зокрема, відпрацювали виклики на Андріївському узвозі, на вулиці Шовковичній та Кудрявському узвозі, де були повалені дерева. Зараз виїхали на прибирання зваленого дерева на вулицю Ялтинську, що в Дарницькому районі, – повідомляє столична мерія.