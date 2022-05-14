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Факты / Украина / Общество

Заправки Glusco передают в управление Нафтогаза — решение правительства

Ольга Тетеріна, редактор розділу Здоров’я
Glusco

Кабинет министров принял решение о передаче 172 автозаправочных станций сети Glusco в управление государственной компании НАК Нафтогаз.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

— У нас есть решение суда, которое предусматривает передачу соответствующего имущества государству. Мы его выполняем. Позиция здесь четкая: активы в России и связанных с ней компаний в Украине должны перейти нашей стране и работать на благо нашей страны и всех украинцев, — отметил он.

Шмыгаль считает, что это решение поможет в преодолении дефицита горючего.

Он также отметил, что в планах — достичь полной энергетической независимости Украины: речь идет о существенном увеличении собственной добычи газа, чтобы самостоятельно на 100% обеспечивать собственные потребности.

Отметим, что сеть Glusco связывают с Виктором Медведчуком — депутатом от запрещенной пророссийской Оппозиционной платформы — За жизнь, которого подозревают в государственной измене.

Кроме того, Кабинет министров согласовал необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока. Для этого в Украине готовят пункт пропуска на государственной границе.

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Фото: сайт Glusco

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