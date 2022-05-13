Кабинет министров согласовал необходимые регламенты для импорта нефтепродуктов из Азербайджана, стран Персидского залива и Ближнего Востока.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Для этого в Украине готовят пункт пропуска на государственной границе.

— Министерство инфраструктуры Украины уже имеет договоренность с Государственной пограничной службой Украины о том, чтобы один из западных пунктов пропуска был только для бензовозов, — отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В планах ведомства — сделать некоторые пункты пропуска на польской границе только грузовыми, полностью перенаправив пассажирские и транспортные средства на другие.

Кроме того, Кабмин информирует, что газоснабжение восстановили уже 2,6 тыс. абонентов. В то же время без газоснабжения остаются более 233 тыс. абонентов.

Самая сложная ситуация с газоснабжением наблюдается в Запорожской, Киевской, Черниговской, Николаевской и Харьковской областях.