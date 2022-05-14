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Факти / Україна / Суспільство

Заправки Glusco передають в управління Нафтогазу – рішення уряду

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Glusco

Кабінет міністрів ухвалив рішення щодо передачі 172 автозаправних станцій мережі Glusco в управління державної компанії НАК Нафтогаз.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

– У нас є рішення суду, яке передбачає передачу відповідного майна державі. Ми його виконуємо. Позиція тут чітка: активи Росії та пов’язаних із нею компаній в Україні мають перейти нашій державі та працювати на благо нашої країни і всіх українців, — зазначив він.

Шмигаль вважає, що це рішення допоможе в подоланні дефіциту пального.

Він також наголосив, що у планах – досягти повної енергетичної незалежності України: йдеться про суттєве збільшення власного видобутку газу, щоб самотужки на 100% забезпечувати власні потреби.

Зазначимо, мережу Glusco пов’язують із Віктором Медведчуком — депутатом від забороненої проросійської Опозиційної платформи — За життя, якого підозрюють у державній зраді.

Крім того, Кабінет міністрів погодив необхідні регламенти для імпорту нафтопродуктів з Азербайджану, країн Перської затоки та Близького Сходу. Для цього в Україні готують пункт пропуску на державному кордоні.

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Фото: сайт Glusco

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