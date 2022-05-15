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Факты / Украина / Общество

Даже женщин: РФ вывозит людей из Луганщины, чтобы заставить воевать против Украины

Юля Захарченко, редактор ленты
Даже женщин: РФ вывозит людей из Луганщины, чтобы заставить воевать против Украины

Российские солдаты массово вывозят мирных жителей из Попасной на временно оккупированные территории, чтобы незаконно мобилизовать и заставить воевать против Украины. По последним данным, захватчики начинают мобилизовать людей без медицинской комиссии.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай отметил, что оккупанты собираются отправлять на войну даже женщин.

– Луганская область не живет, а выживает. Коммуникаций нет. Люди не выходят из укрытий. Родственники не могут узнать, живы ли люди, потому что мобильная связь отсутствует. Это наша реальность. Держит на плаву гуманитарная помощь и вода, которую привозят ГСЧС, и вера в ВСУ, — подчеркнул глава Луганской ОВА.

Сергей Гайдай рассказал, что в Луганской области возобновили эвакуацию, сегодня вывезли 25 мирных жителей города Северодонецк и пгт Врубовка.

— Готовимся к двум великим наступлениям рашистов на Северодонецк, прорыву на трассу Лисичанск-Бахмут со стороны Попасной и Белогоровки. Областной центр россиянам нужен для “галочки”, а дорога, чтобы отрезать область от сообщения с другими регионами, то есть окружить ее, — подытожил Сергей Гайдай.

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Фото: ГСЧС

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