Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 80 день війни
Вбили Вбили
227 дітей
Поранили Поранили
>420 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
3 541 дорослих
Факти / Україна / Суспільство

Навіть жінок: РФ вивозить людей з Луганщини, щоб примусити воювати проти України

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Навіть жінок: РФ вивозить людей з Луганщини, щоб примусити воювати проти України

Російські солдати масово вивозять мирних жителів з Попасної на тимчасово окуповані території, щоб незаконно мобілізувати та примусити воювати проти України. За останніми даними, загарбники починають мобілізувати людей без медичної комісії.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що окупанти збираються відправляти на війну навіть жінок.

– Луганська область не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Родичі не можуть дізнатися, чи живі люди, тому що мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарна допомога та вода, яку привозять ДСНС, та віра у ЗСУ, – наголосив глава Луганської ОВА.

Сергій Гайдай розповів, що у Луганській області відновили евакуацію, сьогодні вивезли 25 мирних жителів з міста Сєвєродонецьк та смт Врубівка.

– Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк, прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен для “галочки”, а дорога, щоб відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто оточити її, – підсумував Сергій Гайдай.

Зараз дивляться

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: ДСНС

Теги: , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка