Навіть жінок: РФ вивозить людей з Луганщини, щоб примусити воювати проти України

Російські солдати масово вивозять мирних жителів з Попасної на тимчасово окуповані території, щоб незаконно мобілізувати та примусити воювати проти України. За останніми даними, загарбники починають мобілізувати людей без медичної комісії.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай зазначив, що окупанти збираються відправляти на війну навіть жінок.

– Луганська область не живе, а виживає. Комунікацій немає. Люди не виходять з укриттів. Родичі не можуть дізнатися, чи живі люди, тому що мобільний зв‘язок відсутній. Це наша реальність. Тримає на плаву гуманітарна допомога та вода, яку привозять ДСНС, та віра у ЗСУ, – наголосив глава Луганської ОВА.

Сергій Гайдай розповів, що у Луганській області відновили евакуацію, сьогодні вивезли 25 мирних жителів з міста Сєвєродонецьк та смт Врубівка.

– Готуємося до двох великих наступів рашистів на Сєвєродонецьк, прориву на трасу Лисичанськ-Бахмут з боку Попасної та Білогорівки. Обласний центр росіянам потрібен для “галочки”, а дорога, щоб відрізати область від сполучення з іншими регіонами, тобто оточити її, – підсумував Сергій Гайдай.