Вчора окупанти обстріляли Сєвєродонецьку лікарню. Внаслідок обстрілу було поранено дев’ять цивільних осіб.

Про це повідомив Голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

За минулу добу рашисти здійснили 11 артилерійських атак по Сєвєродонецьку. Росіяни гатили по житловим будинкам, хімзаводу, технікуму та лікарні.

– Лише за вечір поранень дістали одразу дев’ять мирних мешканців міста. Всі вони отримали медичну допомогу в розбитій лікарні. Не дивлячись на обстріли, вона продовжує працювати, – написав Гайдай.

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