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Факты / Украина / Общество

РФ морально готовит людей к сдаче полуострова — Арестович о “территориальных спорах” по Крыму

Елизавета Жабская
РФ морально готовит людей к сдаче полуострова — Арестович о “территориальных спорах” по Крыму

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Кремль пытается морально подготовить население к сдаче Крыма.

Так Арестович прокомментировал слова пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова о “территориальных спорах” по поводу Крыма.

Также советник главы Офиса президента добавил, что ранее в Кремле и слышать не хотели о территориальных спорах.

— До этого же не было никаких территориальных споров, был “референдум людей”, который “навеки решил быть с Россией”, а теперь оказывается, что это территориальные споры между Россией и Украиной. Песков никогда просто так ничего не говорит. Либо его застали врасплох и он оговорился. Но я в это не очень верю. Замена политического словаря всегда означает замену политической позиции. И они пошли по принципу продажи будущего мирного соглашения, в котором Крым будет “территориальным спором”, — рассказал Алексей Арестович.

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