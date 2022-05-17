РФ морально готує людей до здачі півострова – Арестович про “територіальні суперечки” по Криму

Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Кремль намагається морально підготувати населення до здачі Криму.

Так Арестович прокоментував слова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова про “територіальні суперечки” щодо Криму.

Також радник глави Офісу президента додав, що раніше у Кремлі і чути не хотіли про територіальні суперечки.

– До цього не було жодних територіальних суперечок, був “референдум людей”, який “навіки вирішив бути з Росією”, а тепер виявляється, що це територіальні суперечки між Росією та Україною. Пєсков ніколи просто так нічого не каже. Або його застали зненацька і він обмовився. Але я не дуже вірю в це. Заміна політичного словника завжди означає заміну політичної позиції. І вони пішли за принципом продажу майбутньої мирної угоди, в якій Крим буде “територіальною суперечкою”, – розповів Олексій Арестович.