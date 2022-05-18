Многокилометровые пробки: оккупанты не дают выехать украинцам из Херсонщины

Май, 18 в 15:59

В Херсонской области российские войска не пропускают тысячи автомобилей с детьми, женщинами и стариками, которые пытаются выехать с временно оккупированной территории в сторону подконтрольных Украине населенных пунктов. На выезде из региона образовалась многокилометровая пробка.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отметила, что машины стоят в пробке по несколько суток, а истощенные люди страдают от нехватки продуктов, воды и отдыха.

– Существует постоянная опасность обстрелов оккупантами. На днях рашисты открыли огонь по колонне автомобилей, пытавшейся выехать из города. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, занимавшийся доставкой гуманитарных грузов, поскольку недалеко проходит линия фронта и постоянно идут бои, — рассказала уполномоченная Верховной Рады.

Людмила Денисова убеждена, что действия российских солдат являются грубым нарушением статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, поскольку оккупационное государство не должно задерживать лиц на территории, что особенно опасно в связи с ведением военных действий.

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Убийства мирного населения являются военными преступлениями и преступлениями против человечности в соответствии со статьями 7 и 8 Римского устава Международного уголовного суда, отметила омбудсмен.

Она обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время полномасштабного военного вторжения России с призывом учесть факты преступлений и нарушений прав человека в Украине.