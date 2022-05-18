Багатокілометрові затори: окупанти не дають виїхати українцям з Херсонщини

Травень, 18 в 15:59

У Херсонській області російські війська не пропускають тисячі автомобілів із дітьми, жінками та особами похилого віку, які намагаються виїхати з тимчасово окупованої території у бік підконтрольних Україні населених пунктів. На виїзді з регіону утворився багатокілометровий затор.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова зазначила, що машини стоять у заторі по декілька діб, а виснажені люди потерпають від нестачі продуктів, води та звичайного відпочинку.

– Існує постійна небезпека обстрілів окупантами. Днями рашисти відкрили вогонь по колоні автомобілів, що намагалась виїхати з міста. Від пострілу в голову загинув волонтер Антон Кушнір, який займався доставкою гуманітарних вантажів, оскільки недалеко проходить лінія фронту та постійно точаться бої, – розповіла уповноважена Верховної Ради.

Людмила Денісова переконана, що дії російських солдатів є грубим порушенням статті 49 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, оскільки окупаційна держава не повинна затримувати осіб на території, що є особливо небезпечною у зв’язку з веденням воєнних дій.

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Вбивства мирного населення є військовими злочинами та злочинами проти людяності відповідно до статей 7 та 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду, наголосила омбудсмен.

Вона звернулась до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час повномасштабного військового вторгнення Росії із закликом врахувати факти злочинів та порушень прав людини в Україні.