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Факты / Украина / Общество

Дополнительные выплаты для ВПЛ от Всемирной продовольственной программы: кто сможет получить

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Дополнительные выплаты для ВПЛ от Всемирной продовольственной программы: кто сможет получить
Фото: Depositphotos

В Украине не будут ограничивать количество получателей дополнительной к государственной денежной помощи ВПЛ.

Об этом сообщает Министерство социальной политики Украины.

Во время встречи министра социальной политики Украины Марины Лазебной и координатора по чрезвычайным операциям Всемирной продовольственной программы (WFP) для Украины Мэтью Холлингворта стороны договорились расширить сотрудничество и не ограничивать круг получателей дополнительной государственной денежной помощи внутренне перемещенными лицами.

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Холлингворт сообщил, что в течение мая WFP профинансировала помощь украинцам на общую сумму $47 млн.

Минсоцполитики передало WFP перечень из 500 тыс. внутренне перемещенных лиц, которые больше всего нуждаются в поддержке. Люди уже получают средства.

По предложению Минсоцполитики денежные выплаты, которые осуществляет WFP, будут распространяться на следующие категории:

  • люди на временно оккупированных территориях,
  • люди на территориях, где происходят активные боевые действия,
  • люди на деоккупированных территориях, которые не регистрировались как ВПЛ.

Уже в конце мая заявку на получение денежных выплат можно будет подать через информационную платформу єДопомога.

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