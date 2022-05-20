Май, 20 в 19:02

В Украине есть удивительные места: одни – места силы, где можно подзаправиться энергией, а другие – гиблые, где, что бы ты ни делал, ничего не получится. Для рашистов такими стали Чернобаевка под Николаевом и Белогоровка Луганской области.

В Чернобаевке 20 раз ВСУ истребляли рашистские вертолеты, а они туда прилетали и прилетали. А вот на Луганщине близ села Белогоровка таким местом стала переправа через реку Северский Донец.

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Решили орки переправиться через нее.

– Они хотели перейти здесь реку и углубиться на нашу территорию, – объяснил Фактам ICTV офицер ​​ВСУ с позывным Сова. — Хотели отрезать этот участок, выйти в Славянск и Краматорск и сделать большой мешок. Поэтому этот участок был для них важен и перспективен.

И тут началось удивительное. Притащили рашисты понтоны, переправу навели, а наши славные ВСУ раз – и разбили ее.

Установили орки понтоны еще раз, а наши раз-два – и снова разбили переправу.

И так происходило девять раз. Наша артиллерия была точна.

Впоследствии небольшая группа вражеских суицидников таки прорвалась.

– Небольшая группа, где-то около роты, прорвалась, – рассказал Сова. — И тут начался большой контактно-стрелковый бой, в котором группа вся уничтожена вместе с техникой.

В Чернобаевке на Херсонщине Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по российским позициям – это уже в 20-й раз с начала полномасштабной войны. Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что удар нанесен около 12.00. По его словам, взрывы до сих пор продолжаются. Других подробностей он не сообщил.