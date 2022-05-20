Май, 20 в 16:57

Вооруженные силы Украины показали момент уничтожения российской техники в Рубежном Луганской области. В этот раз наши защитники показали попадание в грузовой автомобиль Урал-4320, который используется военными оккупантами.

Видео с профессиональным уничтожением техники опубликовали в Telegram ВСУ.

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На видео можно заметить момент запуска управляемой ракеты из ПТРК — ее направили в сторону грузовика Урал, водитель которого даже не подозревал о своей скорой смерти. Пока летит ракета, он успевает подойти к транспорту и сесть на место водителя.

После этого снаряд попадает в грузовик, и он эффектно взрывается. Благодаря слаженной работе военных, российские оккупанты в Рубежном потеряли один грузовой транспорт, и как минимум одного солдата. О точном количестве погибших не сообщается.

Урал-4320 был разработан для транспортировки грузов, людей и трейлеров по всем типам дорог. На 1986 год было выпущено более 1 млн грузовиков. Сейчас автомобиль производится в России в городе Миасс и комплектуется двигателем мощностью в 230-312 л.с.

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай показал, что осталось от города Рубежное после прихода российских оккупантов. Он заявил, что уцелевших домов нет, и теперь город придется восстанавливать с самого начала, ведь восстановить здания невозможно.