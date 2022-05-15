У Чорнобаївці на Херсонщині Збройні сили України 15 травня завдали чергового удару по російським позиціям – це вже 20-й раз з початку повномасштабної війни.

Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що удару завдано близько 12.00.

За його словами, вибухи і досі тривають. Інших подробиць він не повідомив.

Ще вночі Арестович сказав, що українська армія вдарила по ворожому командному пункту в Херсонській області “дуже високого рівня”.

За його словами, боєкомплект детонував години три.

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Чорнобаївка-19 була два дні тому. Вночі 13 травня ЗСУ вдарили по скупченню російської військової техніки, складам ракетно-артилерійського озброєння та боєприпасів у седі на Херсонщині.