Травень, 20 в 19:02

В Україні є дивні місця: одні – місця сили, де можна підзаправитися енергією, а другі – гиблі, де, щоб ти не робив, нічого не вийде. Для рашистів такими стали Чорнобаївка під Миколаєвом та Білогорівка Луганської області.

У Чорнобаївці 20 разів ЗСУ знищували рашистські вертольоти, а вони туди прилітали і прилітали. А от на Луганщині поблизу села Білогорівка таким місцем стала переправа через річку Сіверський Донець.

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Вирішили орки переправитися через неї.

– Вони хотіли перейти тут річку та заглибитися на нашу територію, – пояснив Фактам ICTV офіцер ЗСУ з позивним Сова. – Хотіли відрізати цю ділянку, вийти до Слов’янська і Краматорська та зробити великий мішок. Тому ця ділянка була для них важлива і перспективна.

І тут почалися дива. Притягли рашисти понтони, переправу навели, а наші славні ЗСУ раз – і розгатили її.

Встановили орки понтони іще раз, а наші два – і знову розгатили переправу.

І так відбувалося дев’ять разів. Наша артилерія била влучно.

Згодом невеличка група ворожих суїцидників таки прорвался.

– Невеличка група, десь до роти, прорвалася, – розказав Сова. – Та тут почався великий контактно-стрілковий бій, в якому група вся знищена разом із технікою.

У Чорнобаївці на Херсонщині Збройні сили України завдали чергового удару по російських позиціях – це вже 20-й раз з початку повномасштабної війни. Радник голови Офісу президента України Олексій Арестович заявив, що удару завдано близько 12.00. За його словами, вибухи і досі тривають. Інших подробиць він не повідомив.