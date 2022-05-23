Дистанционное образование: куда пойти в 1 класс в сентябре 2022 года

Май, 23 в 8:00

Выбор 1 класса для ребенка – ответственный и непростой шаг. Родителям необходимо определиться со школой, первым учителем, программой НУШ. В 2022/2023 учебном году большинство ответственных родителей выбирают дистанционное образование для своих первоклассников. Ведь вопрос заключается не только в качестве учебных материалов, но и в безопасной среде, комфорте восприятия информации, беспрепятственном доступе к учебным материалам.

Выбор школы для будущих первоклассников

Каким будет обучение в очных школах в 2022/23 учебном году, сейчас невозможно спрогнозировать. Однако точно известно, каким будет обучение в дистанционных школах – уроки здесь мало зависят от внешних факторов, политической ситуации или географического положения учащихся и учителей.

Поэтому дистанционные школы становятся все более популярным выбором родителей. По итогам предыдущего учебного года лидером остается “Оптима” – первая и самая большая дистанционная школа Украины. Она открылась еще в 2015 году и имеет лицензию на обучение детей в исключительно дистанционном формате. Школа ежегодно занимает высокие места в рейтинге учебных заведений по результатам ЗНО (ВНО) и имеет мощную обучающую платформу, которая может поддерживать до 500 000 пользователей. После 24 февраля 2022 года школа открыла бесплатный учебный пакет для всех нуждающихся украинских семей. Им воспользовалось более 100 000 детей, которые смогли получить беспрепятственный доступ к образованию и закончить учебный год.

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Первый класс в школе “Оптима”

В 2021 году здесь реализовали полную перезагрузку учебных материалов для младшей школы в целом и для первого класса в частности.

Уроки для первоклассников сделаны в виде ярких обучающих мультфильмов. Они по-настоящему уникальны и не имеют аналогов как в Украине, так и в мире. Разработанные лучшими педагогами, психологами, методистами с участием дизайнеров и технических специалистов, они учитывают особенности восприятия информации детьми всех возрастов.

Участие родителей в обучении сведено к минимуму. Им достаточно включить урок, и дальше малыши смогут действовать полностью самостоятельно, обучаясь в своем темпе по удобному для семьи графику.

Убедиться в качестве и удобстве обучения в “Оптиме” дети и родители могут, воспользовавшись бесплатным демодоступом на учебный сайт.

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