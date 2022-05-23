Дистанційна освіта: куди піти в 1 клас у вересні 2022 року

Травень, 23 в 8:00

Вибір 1 класу для дитини – відповідальний і непростий крок. Батькам необхідно визначитися зі школою, першим вчителем, програмою НУШ. У 2022/2023 навчальному році більшість відповідальних батьків обирають дистанційну освіту для своїх першачків. Адже питання полягає не тільки у якості навчальних матеріалів, а й у безпечному середовищі, комфорті сприйняття інформації, безперешкодному доступі до навчальних матеріалів.

Вибір школи для майбутніх першачків

Яким буде навчання в очних школах у 2022/23 навчальному році, зараз неможливо спрогнозувати. Проте точно відомо, яким буде навчання у дистанційних школах – уроки тут мало залежать від зовнішніх факторів, політичної ситуації або географічного розташування учнів і вчителів.

Саме тому дистанційні школи стають дедалі популярнішим вибором батьків. За підсумками попереднього навчального року, лідером залишається “Оптіма” – найперша та найбільша дистанційна школа України. Вона відкрилася ще у 2015 році та має ліцензію для навчання дітей у виключно дистанційному форматі. Школа кожного року посідає високі місця у рейтингу навчальних закладів за результатами ЗНО та має потужну навчальну платформу, яка може підтримувати до 500 000 користувачів. Після 24 лютого 2022 року школа відкрила безоплатний навчальний пакет для всіх українських родин, які цього потребували. Ним скористалися понад 100 000 дітей, які змогли отримати безперешкодний доступ до освіти й закінчити навчальний рік.

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Перший клас у школі “Оптіма”

У 2021 році тут реалізували повне перезавантаження навчальних матеріалів для молодшої школи загалом і для першого класу зокрема.

Уроки для першачків зроблені у вигляді яскравих навчальних мультфільмів. Вони по-справжньому унікальні та не мають аналогів як в Україні, так і у світі.

Інноваційний перший клас у школі “Оптіма” реалізує основну мету: навчити дитину вчитися, показати, що навчання у школі – це передусім цікаве та захопливе заняття! Участь батьків у навчанні зведена до мінімуму. Їм достатньо увімкнути урок, і далі малеча зможе діяти цілком самостійно, навчаючись у своєму темпі за зручним для кожної родини графіком.

Переконатися в якості та зручності навчання в “Оптімі” діти та батьки можуть, скориставшись безплатним демодоступом до навчального сайту.

Отримати консультацію з усіх важливих питань можна за телефонами:

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