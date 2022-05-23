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Факты / Украина / Общество

Сколько стоит проезд в общественном транспорте Киева: новые цены

Владислава Ткаченко, Редакторка сайта
Сколько стоит проезд в общественном транспорте Киева: новые цены

В Киеве возобновили плату за проезд в общественном транспорте. К тому же, из-за дефицита и поднятия цен на топливо проезд в транспорте столицы подскочил в цене.

Сколько сегодня стоит общественный транспорт в Киеве — читайте в материале.

С 21 мая в Киеве подорожал проезд в частных маршрутках. Теперь вместо 10 грн, придется платить по 15 грн за поездку.

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— Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 грн на 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 грн, – рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.

В то же время на маршрутах Киевпасстранса стоимость проезда пока не меняется — 10 грн.

Коммунальные маршрутки, метро, трамваи, троллейбусы и автобусы продолжают возить пассажиров по старым ценам — 8 грн.

Напоминаем, наземный пассажирский транспорт курсирует с 07.00 до 21.00.

С тарифами на городской транспорт можно ознакомиться на сайте КП Киевский метрополитен и сайте КП Киевпастранс.

За сколько можно доехать до Киева

В связи с кризисом топлива повысился проезд не только на столичных, но и на пригородных маршрутах.

Проезд из Белой Церкви до Киева теперь стоит 130 грн. 

Чтобы добраться из Ирпеня в столицу, пассажиры должны заплатить 38 грн, а от Петропавловской Борщаговки — 19 грн.

А с 25 мая сообщение Васильков-Киев будет стоить 50 грн.

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