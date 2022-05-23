Сколько стоит проезд в общественном транспорте Киева: новые цены
В Киеве возобновили плату за проезд в общественном транспорте. К тому же, из-за дефицита и поднятия цен на топливо проезд в транспорте столицы подскочил в цене.
Сколько сегодня стоит общественный транспорт в Киеве — читайте в материале.
С 21 мая в Киеве подорожал проезд в частных маршрутках. Теперь вместо 10 грн, придется платить по 15 грн за поездку.
— Проезд подорожает почти во всех частных маршрутках Киева. Стоимость проезда составит 15 грн на 90% частных маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах стоимость проезда будет 12 грн, – рассказал председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко.
В то же время на маршрутах Киевпасстранса стоимость проезда пока не меняется — 10 грн.
Коммунальные маршрутки, метро, трамваи, троллейбусы и автобусы продолжают возить пассажиров по старым ценам — 8 грн.
Напоминаем, наземный пассажирский транспорт курсирует с 07.00 до 21.00.
С тарифами на городской транспорт можно ознакомиться на сайте КП Киевский метрополитен и сайте КП Киевпастранс.
За сколько можно доехать до Киева
В связи с кризисом топлива повысился проезд не только на столичных, но и на пригородных маршрутах.
Проезд из Белой Церкви до Киева теперь стоит 130 грн.
Чтобы добраться из Ирпеня в столицу, пассажиры должны заплатить 38 грн, а от Петропавловской Борщаговки — 19 грн.
А с 25 мая сообщение Васильков-Киев будет стоить 50 грн.