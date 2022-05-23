Травень, 23 в 16:06

У Києві відновили плату за проїзд у громадському транспорті. До того ж, через дефіцит та підняття цін на пальне проїзд у столиці підскочив у ціні.

Скільки сьогодні коштує громадський транспорт у Києві – читайте в матеріалі.

З 21 травня у Києва подорожчав проїзд у приватних маршрутках. Тепер замість 10 грн, доведеться платити по 15 грн за поїздку.

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– Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 грн на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 грн, – розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.

Водночас на маршрутах Київпастрансу вартість проїзду поки що не змінюється – 10 грн.

Комунальні маршрутки, метро, трамваї, тролейбуси та автобуси продовжують возити пасажирів за старими цінами – 8 грн.

Нагадуємо, наземний пасажирський транспорт курсує з 07.00 до 21.00.

З тарифами на міський транспорт можна ознайомитись КП Київський метрополітен і сайті КП Київпастранс.

За скільки можна доїхати до Києва

У зв’язку з кризою пального підвищився проїзд не лише на столичні, а й на приміські маршрути.

Проїзд з Білої Церкви до Києва тепер коштує 130 грн.

Аби дістатися з Ірпеня до столиці пасажири мають заплатити 38 грн, а від Петропавлівської Борщагівки – 19 грн.

А з 25 травня сполучення Васильків-Київ коштуватиме 50 грн.