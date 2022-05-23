Скільки коштує проїзд у громадському транспорті Києва: нові ціни
У Києві відновили плату за проїзд у громадському транспорті. До того ж, через дефіцит та підняття цін на пальне проїзд у столиці підскочив у ціні.
Скільки сьогодні коштує громадський транспорт у Києві – читайте в матеріалі.
З 21 травня у Києва подорожчав проїзд у приватних маршрутках. Тепер замість 10 грн, доведеться платити по 15 грн за поїздку.
– Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 грн на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 грн, – розповів голова Асоціації перевізників Києва та Київської області Ігор Мойсеєнко.
Водночас на маршрутах Київпастрансу вартість проїзду поки що не змінюється – 10 грн.
Комунальні маршрутки, метро, трамваї, тролейбуси та автобуси продовжують возити пасажирів за старими цінами – 8 грн.
Нагадуємо, наземний пасажирський транспорт курсує з 07.00 до 21.00.
З тарифами на міський транспорт можна ознайомитись на сайті КП Київський метрополітен і сайті КП Київпастранс.
За скільки можна доїхати до Києва
У зв’язку з кризою пального підвищився проїзд не лише на столичні, а й на приміські маршрути.
Проїзд з Білої Церкви до Києва тепер коштує 130 грн.
Аби дістатися з Ірпеня до столиці пасажири мають заплатити 38 грн, а від Петропавлівської Борщагівки – 19 грн.
А з 25 травня сполучення Васильків-Київ коштуватиме 50 грн.