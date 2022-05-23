Май, 23 в 20:08

На временно оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей Украины российские войска создали 19 так называемых комендатур.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, оккупанты обстреливают позиции украинских защитников для сковывания их действий. Продолжается инженерное оборудование оборонных рубежей в районе населенного пункта Посад-Покровский.

В Черноморской и Азовской зонах корабельные группировки РФ пытаются изолировать районы ведения боевых действий. Российские войска наносят ракетные удары по объектам инфраструктуры на территории Украины.

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По последней информации, для наращивания системы противовоздушной обороны на территории северо-западной части Крыма российские солдаты разворачивают два дополнительных зенитно-ракетных дивизиона С-400.

Морально-психологическое состояние личного состава оккупантов остается низким, отмечается системное употребление алкогольных напитков и дезертирство, сообщили в Генштабе ВСУ. Личный состав подразделений врага жалуется на неэффективность атак на позиции сил обороны Украины.