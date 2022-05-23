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Факти / Україна / Суспільство

У Херсонській і Запорізькій областях окупанти створили 19 “комендатур” – Генштаб ЗСУ

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Війна в Україні
Фото: Міноборони

На тимчасово окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей України російські війська створили 19 так званих комендатур.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, окупанти обстрілюють позиції українських захисників для сковування їхніх дій. Триває інженерне обладнання оборонних рубежів в районі населеного пункту Посад-Покровський.

У Чорноморській та Азовській зонах корабельні угруповання РФ намагаються ізолювати райони ведення бойових дій. Російські війська завдають ракетних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

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За останньою інформацією, для нарощування системи протиповітряної оборони на території північно-західної частини Криму російські солдати розгортають два додаткових зенітно-ракетних дивізіони С-400.

Морально-психологічний стан особового складу окупантів залишається низьким, відзначається системне вживання алкогольних напоїв та дезертирство, наголосили у Генштабі ЗСУ. Особовий склад підрозділів ворога скаржиться на неефективність своїх атак на позиції сил оборони України.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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