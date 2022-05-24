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Факти / Україна / Суспільство

ПЦУ проситиме Кабмін про передачу одного з храмів Києво-Печерської лаври

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
священний синод ПЦУ
Фото: ПЦУ

Митрополит Православної церкви України Епіфаній звернеться до українського уряду з клопотанням про передачу одного з храмів на території Києво-Печерської лаври до нової монастирської громади ПЦУ.

Про це йдеться в офіційному повідомленні про засідання Священного Синоду ПЦУ.

Повідомляється, що рішення було ухвалено, враховуючи особливе значення Свято-Успенської Києво-Печерської лаври, як святині всеукраїнського та світового значення, “метою подолання наслідків неканонічного підпорядкування цього монастиря владі Московського патріархату”.

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На пропозицію митрополита Епіфанія, Синод вирішив утворити у складі релігійного об’єднання Української православної церкви (Православної церкви України) релігійну організацію Свято-Успенська Києво-Печерська лавра, а саме чоловічий монастир ПЦУ.

Синод затвердив її статут та визначив, що вона має безпосереднє пряме підпорядкування предстоятелю ПЦУ, як своєму настоятелю.

Тепер Епіфаній має звернутися до Кабміну з клопотанням про передачу одного з храмів Верхньої лаври та окремих її приміщень у користування для здійснення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської лаври УПЦ (ПЦУ).

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Джерело: ПЦУ
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