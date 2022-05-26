На Закарпатье исчезли длинные очереди на АЗС и появилось горючее

Май, 26 в 19:19

Антикризисные меры государства приносят результат. Ситуация с горючим на Закарпатье улучшилась за последние дни. Ажиотаж утих. Топливо есть почти на всех автозаправках. Если кончается – его подвозят.

Бензин марки А-95 продается за 51 грн за литр. Дизель – на 6 грн дороже и стоит 57 грн. Правда, 92-го бензина маловато. Он только на некоторых АЗС и просят за него 49 грн за литр. Водители довольны, потому что не тратят время на очереди. И добавляют: горючее подорожало, но качество его лучше.

— У нас ситуация хорошая, особенно в Ужгороде. Потому что горючее из Европы привозят. Европа же близко. Топливо на заправках постоянно есть, – говорит Виктор, водитель из Ужгорода.

Еще один водитель отмечает, что ситуация изменилась в лучшую сторону.

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– Исчезли очереди. Ситуация изменилась в лучшую сторону. На некоторых АЗС вообще пусто, хотя бензин есть. Машины подъезжают, заправляются и уезжают. Вот на этой заправке, передо мной было три машины. Я ждал пять минут, – говорит водитель такси Игорь.

Местные операторы значительно увеличили поставки горючего на Закарпатье. Завозят его из Европы – заключили договоры с компаниями из Словакии и Австрии.

До войны импортировали из соседних стран всего 5% от общей потребности нефтепродуктов. На данный момент обеспечивают область третью необходимого горючего. Остальное – поставляют общенациональные сети.