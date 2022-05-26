На Закарпатті зникли довжелезні черги на АЗС та з’явилося пальне

Травень, 26 в 19:19

Антикризові заходи держави дають результат. Ситуація з пальним на Закарпатті покращилася за останні дні. Ажіотаж вщух. Паливо є майже на усіх автозаправках. Якщо закінчується – його підвозять.

Бензин марки А-95 продають за 51 грн за літр. Дизель – на 6 грн дорожчий і коштує 57 грн. Щоправда, 92-го бензину обмаль. Він є лише на деяких АЗС і просять за нього 49 грн за літр. Водії задоволені, бо не витрачають час на черги. І додають: пальне подорожчало, та якість його краща.

— У нас ситуація хороша, особливо в Ужгороді. Тому що пальне з Європи привозять. Європа ж близько. Паливо на заправках постійно є, – каже Віктор, водій з Ужгорода.

Ще один водій відзначає, що ситуація наразі змінилася у кращий бік.

Зараз дивляться

— Зникли черги. Ситуація змінилася у кращий бік. На деяких АЗС взагалі порожньо, хоча бензин є. Машини під’їжджають, заправляються і їдуть. Ось на цій заправці, переді мною були три машини. Я чекав п’ять хвилин, – каже водій таксі Ігор.

Місцеві оператори значно збільшили поставки пального на Закарпаття. Завозять його із Європи – уклали договори із компаніями зі Словаччини та Австрії.

До війни імпортували із сусідніх країн лише 5% нафтопродуктів від загальної потреби. Нині ж забезпечують область третиною необхідного пального. Інше – постачають загальнонаціональні мережі.