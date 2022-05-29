Пили кофе и не ожидали: украинские защитники рассказали о штурме оккупантов на Донбассе

Май, 29 в 18:47

В Луганской и Донецкой областях украинские защитники столкнулись с интенсивными атаками и обстрелами российской армии, пытающейся любыми способами прорвать оборону наших военных. Бойцы 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады рассказали, как происходит борьба за территорию Украины.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, весь личный состав мотивирован, потому что все воины понимают, кого защищают и против кого ведут упорную борьбу.

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– На моем направлении было два штурма, где пытались прорвать нас, но успеха не было. Был сожжен танк, бронированная разведывательно-дозорная машина. Мы смогли уничтожить из РПГ-7Д один танк – подбить, разобрать его, а сосед уже добил, – рассказал украинский защитник.

По его словам, Вооруженные силы Украины имеют необходимое иностранное вооружение, в частности, переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin, переносные противотанковые управляемые ракеты малой дальности NLAW и 90-миллиметровые ручные противотанковые гранатометы Matador.

Другой украинский воин рассказал о совершенной спецоперации, во время которой ВСУ начали штурмовать российские войска.

– Заехали мы им в тыл на станцию ​​Новобахмутовка. Они пили кофе и курили сигареты у себя на КПП. Мы уже дошли до 5-этажного здания, потом дошли до машин – БМП, БМД, танка. Через 30 минут начали железную дорогу долбить Грады и минометы — все, что у них было, нас накрывало, — отметил защитник.

По словам бойца, во время боя он получил ранение. Когда завелся российский танк, воин бросил две гранаты – одну перекинул далеко, а вторую – прямо в люк. Вражеские солдаты залезли внутрь, однако не успели закрыть люк.