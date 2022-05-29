Пили каву та не очікували: українські захисники розповіли про штурм окупантів на Донбасі

Травень, 29 в 18:47

У Луганській та Донецькій областях українські захисники стикнулись з інтенсивними атаками та обстрілами російської армії, яка намагається будь-якими способами прорвати оборону наших військових. Бійці 25 окремої повітряно-десантної Січеславської бригади розповіли, як відбувається боротьба за територію України.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, весь особовий склад мотивований, тому що всі воїни розуміють, кого захищають та проти кого ведуть запеклу боротьбу.

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– На моєму напрямку було два штурми, де намагалися прорвати нас, але успіху не було. Був спалений танк, броньована розвідувально-дозорна машина. Ми змогли знищити з РПГ-7Д один танк — підбити, розібрати його, а сусід вже добив, – розповів український захисник.

За його словами, Збройні сили України мають необхідне іноземне озброєння, зокрема, переносні протитанкові ракетні комплекси Javelin, переносні протитанкові керовані ракети малої дальності NLAW та 90-міліметрові ручні протитанкові гранатомети Matador.

Інший український воїн розповів про здійснену спецоперацію, під час якої ЗСУ почали штурмувати російські війська.

– Заїхали ми їм у тил на станцію Новобахмутівка. Вони пили каву і курили сигарети у себе на КПП. Ми вже дійшли до 5-поверхової будівлі, потім дійшли до машин — БМП, БМД, танку. Через 30 хвилин почали залізницю довбати Гради та міномети — все, що у них було, нас накривало, – зазначив захисник.

За словами бійця, під час бою він дістав поранення. Коли завівся російський танк, воїн кинув дві гранати — одну перекинув задалеко, а другу – прямо в люк. Ворожі солдати залізли всередину, проте не встигли закрити люк.