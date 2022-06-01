Для чего нужен индивидуальный налоговый номер и как его получить
ИНН — это индивидуальный налоговый номер. Сегодня он называется РНУКНП, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.
Для чего нужен РНУКНП (ИНП) и как его получить — узнавали Факты ICTV.
Что такое ИНН
Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКНП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН) — это цифровой код, необходимый каждому налогоплательщику для учета в фискальных органах.
На протяжении всей жизни, РНУКНП не меняется, кроме случаев связанных с религиозными убеждениями.
После смерти налогоплательщика регистрационный номер теряет актуальность и не может быть присвоен кому-то другому. Данные, связанные с номером, хранятся в архиве 75 лет.
Когда может понадобиться ИНН
С одной стороны, РНУКНП (ИНН) облегчает деятельность фискальной службы, с другой стороны, он полезен и самим гражданам.
Кроме налоговой системы, ИНН сопровождает человека во многих сферах деятельности, которые предусматривают социальные, экономические и трудовые отношения. Например, он ускоряет принятие решений по различным социальным выплатам.
Теоретически, можно вообще не обращаться в налоговую за регистрацией себя, как плательщика налогов, но без этого номера вы не сможете купить жилье, получить кредит или льготы — выплаты, государственная помощь, зарплата или пенсия.
РНУКНП точно понадобится вам в следующих случаях:
- при устройстве на работу, так как ваш новый работодатель будет перечислять в бюджет, кроме своих налогов, еще и налоги за вас;
- если вы частный предприниматель, именно по ИНН налоговая идентифицирует ваши платежи;
- при открытии счетов в банке или оформлении кредита, так как банку необходимо платить налоги, связанные с вашими транзакциями;
- при покупке/продаже дорогих материальных ценностей (недвижимость, автомобиль);
- в любых других финансовых операциях, которые связаны с уплатой налогов;
- при оформлении социальных выплат.
Как получить ИНН
Любое физическое лицо, независимо от возраста и от того, является ли резидентом, может бесплатно в течение пяти рабочих дней получить РНУКНП (ИНН).
РНУКНП (ИНН) можно получить с помощью портала государственных услуг iGov.org.ua. Там необходимо выбрать свой регион и заполнить поля, следуя подсказкам на экране.
Если возможности воспользоваться услугами регистрации ИНН онлайн нет, вам необходимо обратиться в территориальный орган государственной налоговой администрации Украины:
- по месту жительства;
- по месту получения доходов.
Кто может получить и какие документы нужны
РНУКНП (ИНН) может получить:
- совершеннолетний гражданин Украины — учетная карточка в соответствии с формой №1ДР (она же является заявлением), паспорт (копия) или другой документ, способный удостоверить личность;
- отец (опекун) для ребенка — копия паспорта одного из родителей (опекуна), копия свидетельства о рождении ребенка, учетная карточка в соответствии с формой № 1ДР (она же является заявлением);
- нерезидент для уплаты налогов в Украине — учетная карточка, паспорт (копия) или другой документ, способный удостоверить личность;
- законный представитель или уполномоченное лицо — учетная карточка, паспорт доверителя, паспорт (копия) или другой документ, способный удостоверить личность.
Если вы за границей, можно подать документы по почте на адрес Министерства доходов и сборов Украины:
- учетная карточка в соответствии с формой № 1ДР (она же является заявлением), подписана и заверена местным дипломатическим представительством;
- ксерокопия паспорта с четким изображение документа.
Важно, если какой-либо из документов, подаваемых выдан не на украинском языке, к нему необходимо добавить:
- заверенный в установленном законодательством порядке перевода на украинский язык (после предъявления возвращается);
- копию перевода.
После регистрации, выдается карточка налогоплательщика в виде документа, который включает в себя следующие реквизиты:
- П.И.Б получателя;
- дату рождения;
- дата постановки на учет в налоговой службе;
- сам регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика гражданина;
- подпись представителя и печать организации местного налогового органа.
Карта выдается только при предъявлении оригинала документа, устанавливающего личность зарегистрированного лица. Если регистрация проводилась законным представителем, то необходим и документ представителя.