Июнь, 01 в 15:51

ИНН — это индивидуальный налоговый номер. Сегодня он называется РНУКНП, то есть регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Для чего нужен РНУКНП (ИНП) и как его получить — узнавали Факты ICTV.

Что такое ИНН

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Регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов (РНУКНП) (ранее индивидуальный налоговый номер (ИНН) — это цифровой код, необходимый каждому налогоплательщику для учета в фискальных органах.

На протяжении всей жизни, РНУКНП не меняется, кроме случаев связанных с религиозными убеждениями.

После смерти налогоплательщика регистрационный номер теряет актуальность и не может быть присвоен кому-то другому. Данные, связанные с номером, хранятся в архиве 75 лет.

Когда может понадобиться ИНН

С одной стороны, РНУКНП (ИНН) облегчает деятельность фискальной службы, с другой стороны, он полезен и самим гражданам.

Кроме налоговой системы, ИНН сопровождает человека во многих сферах деятельности, которые предусматривают социальные, экономические и трудовые отношения. Например, он ускоряет принятие решений по различным социальным выплатам.

Теоретически, можно вообще не обращаться в налоговую за регистрацией себя, как плательщика налогов, но без этого номера вы не сможете купить жилье, получить кредит или льготы — выплаты, государственная помощь, зарплата или пенсия.

РНУКНП точно понадобится вам в следующих случаях:

при устройстве на работу, так как ваш новый работодатель будет перечислять в бюджет, кроме своих налогов, еще и налоги за вас;

если вы частный предприниматель, именно по ИНН налоговая идентифицирует ваши платежи;

при открытии счетов в банке или оформлении кредита, так как банку необходимо платить налоги, связанные с вашими транзакциями;

при покупке/продаже дорогих материальных ценностей (недвижимость, автомобиль);

в любых других финансовых операциях, которые связаны с уплатой налогов;

при оформлении социальных выплат.

Как получить ИНН

Любое физическое лицо, независимо от возраста и от того, является ли резидентом, может бесплатно в течение пяти рабочих дней получить РНУКНП (ИНН).

РНУКНП (ИНН) можно получить с помощью портала государственных услуг iGov.org.ua. Там необходимо выбрать свой регион и заполнить поля, следуя подсказкам на экране.

Если возможности воспользоваться услугами регистрации ИНН онлайн нет, вам необходимо обратиться в территориальный орган государственной налоговой администрации Украины:

по месту жительства;

по месту получения доходов.

Кто может получить и какие документы нужны

РНУКНП (ИНН) может получить:

совершеннолетний гражданин Украины — учетная карточка в соответствии с формой №1ДР

— учетная карточка в соответствии с отец (опекун) для ребенка — копия паспорта одного из родителей (опекуна), копия свидетельства о рождении ребенка, учетная карточка в соответствии с формой № 1ДР

— копия паспорта одного из родителей (опекуна), копия свидетельства о рождении ребенка, учетная карточка в соответствии с нерезидент для уплаты налогов в Украине — учетная карточка, паспорт (копия) или другой документ, способный удостоверить личность;

— учетная карточка, паспорт (копия) или другой документ, способный удостоверить личность; законный представитель или уполномоченное лицо — учетная карточка, паспорт доверителя, паспорт (копия) или другой документ, способный удостоверить личность.

Если вы за границей, можно подать документы по почте на адрес Министерства доходов и сборов Украины:

учетная карточка в соответствии с формой № 1ДР (она же является заявлением), подписана и заверена местным дипломатическим представительством;

ксерокопия паспорта с четким изображение документа.

Важно, если какой-либо из документов, подаваемых выдан не на украинском языке, к нему необходимо добавить:

заверенный в установленном законодательством порядке перевода на украинский язык (после предъявления возвращается);

копию перевода.

После регистрации, выдается карточка налогоплательщика в виде документа, который включает в себя следующие реквизиты:

П.И.Б получателя;

дату рождения;

дата постановки на учет в налоговой службе;

сам регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика гражданина;

подпись представителя и печать организации местного налогового органа.

Карта выдается только при предъявлении оригинала документа, устанавливающего личность зарегистрированного лица. Если регистрация проводилась законным представителем, то необходим и документ представителя.