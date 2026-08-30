В воскресенье, 30 августа, православная церковь чтит память святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских. Также в Украине отмечают День шахтера. Подробнее о праздниках, именинах, приметах и запретах дня — далее в материале.

Какой сегодня церковный праздник – 30 августа 2026 года

30 августа православные христиане вспоминают святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских. Они жили в разное время, но всем им пришлось столкнуться с действиями еретиков, искажавших учение церкви.

Святой Александр (325-340) был хорепископом (викарием) при первом патриархе Константинопольском, святителе Митрофане. Участвовал в Первом Вселенском Соборе в Никее против ариан.

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Святой Иван Постник (582-595) известен своей строгостью, аскетизмом и щедростью к бедным. Святой Павел Новый (780-784) был патриархом во время правления императора Льва IV.

Кто празднует день ангела 30 августа 2026 года

Именины в этот день отмечают обладатели имен Арсений, Афанасий, Гавриил, Григорий, Даниил, Иван, Игнатий, Леонид, Макар, Александр, Павел, Петр, Федор, Яков, Елизавета.

Что нельзя делать 30 августа 2026 года

В этот день церковь не одобряет ссор, сквернословия, сплетен, клеветы, зависти, жадности, равнодушия. Народные приметы не советуют покупать новые вещи — покупки будут неудачными.

Также нельзя считать мелочь до полудня — это к бедности. В народе верили, что любой плохой поступок 30 августа обязательно вернется.

Что можно делать сегодня

30 августа можно работать на огороде и в поле. Разрешается заниматься рукоделием, творчеством, спортом и другими делами. Вечером можно устраивать застолья, приглашать гостей, угощать их блюдами из мяса.

Народные приметы на 30 августа 2026 года

На небе много звезд — следующий год будет урожайным.

На рябине много ягод — к ливню.

Птицы летают высоко в небе — осень будет теплой и сухой.

Паутина на растениях — к погожей осени.

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