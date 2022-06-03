Июнь, 03 в 14:35

Глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий рассказал, что было две попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп на территорию области. Об этом он рассказал Радио Свобода.

— Были две попытки захода диверсионно-разведывательных групп в область, были бои и не допустили их вхождение на территорию Украины. На границе шли бои, они пытались зайти на БТР и еще некоторой технике в ​​область, но были выбиты. К сожалению, есть потери среди наших пограничников, – рассказал Живицкий.

Он добавил, что попытки вражеских ДРГ были прерваны и больше не повторялись. По его словам, в последние три недели плотность обстрелов со стороны армии РФ усилилась.

— У нас была неделя тишины с момента, когда были выбиты российские войска с территории Украины. После недели тишины начались единичные обстрелы минометные, 1-3 прихода в сутки. Сейчас почти ежедневно случаются ракетные обстрелы, обстрелы из самолетов ракетами воздух-земля. Продолжаются минометные обстрелы, но их становится больше, — добавил он.

Живицкий отметил, что в настоящее время область готовится к повторному вторжению.

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— Есть информация о том, что на территории РФ сейчас нет ударных группировок, которые могли бы попытаться прорвать границу с Украиной, полноценно зайти сюда и попытаться вести на нашей территории боевые действия или попытаться оккупировать населенные пункты, — сказал глава ОВА.

Накануне спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко также сообщил, что ГПСУ не фиксирует напротив Черниговской и Сумской областей скопления сил РФ, необходимого для повторного вторжения.

Фото: Дмитрий Живицкий