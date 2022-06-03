Червень, 03 в 14:35

Голова Сумської ОВА Дмитро Живицький розповів, що було дві спроби заходу російських диверсійно-розвідувальних груп на територію області. Про це він розповів Радіо Свобода.

— Були дві спроби заходу диверсійно-розвідувальних груп в область, були бої і не допустили їхнє входження на територію України. На кордоні точилися бої, вони намагались зайти на БТР і ще певною технікою в область, але були вибиті. На жаль, є втрати серед наших прикордонників, — розповів Живицький.

Він додав, що спроби ворожих ДРГ були перервані та більше не повторювалися. За його словами, за останні три тижні щільність обстрілів з боку армії РФ посилилася.

— У нас був тиждень тиші з моменту, коли були вибиті російські війська з території України. Після тижня тиші почались поодинокі обстріли мінометні, 1-3 приходи за добу. Зараз майже щоденно відбуваються ракетні обстріли, обстріли з літаків ракетами повітря-земля. Продовжуються мінометні обстріли, але їх стає більше, — додав він.

Живицький зазначив, що наразі область готується до повторного вторгнення.

Зараз дивляться

— Є інформація про те, що на території РФ зараз немає ударних угруповань, які могли б спробувати прорвати кордон з Україною, повноцінно зайти сюди і спробувати вести на нашій території бойові дії або спробувати окупувати населені пункти, — сказав глава ОВА.

Напередодні спікер Держприкордонслужби України Андрій Демченко також повідомив, що ДПСУ не фіксує навпроти Чернігівської та Сумської областей скупчення сил РФ, необхідного для повторного вторгнення.

Фото: Дмитро Живицький