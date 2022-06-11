Для виходу з зони дії артилерії РФ: як ракетні системи Himars можуть змінити перебіг війни

Червень, 10 в 22:22

У новому пакеті військової допомоги Україні від США покладають особливу надію на ракетні системи залпового вогню Himars. Америка виділила для нашої держави чотири установки ракетних систем, які можуть бити по цілях на відстані до 300 км.

Однак наразі Україні постачатимуть озброєння із дальністю дії щонайбільше на 80 км. В Америці закликають не використовувати Himars для ураження по території Російської Федерації, з якої б’ють по українських містах і цивільних будинках.

– Ми ніколи не нападали на Росію, не збирались нападати, і зараз не збираємось. Нам огидні злочини, які росіяни вчинили в Україні. Вони вбивають, катують, ґвалтують наших людей та дітей. Ми інші, – переконана посол України у США Оксана Маркарова.

Колишній командувач союзними силами США та НАТО Веслі Кларк наголосив, що ці ракетні системи нададуть можливість українським захисникам вийти з зони дії російської артилерії. Зокрема, дальність ураження Himars більша, ніж у російських Смерчів. Тому він припустив, що можна поставити Himars, щоб вразити Смерчі, проте вони не зможуть вдарити прицільним вогнем у відповідь.

Зараз дивляться

Аналітики вважають, що збройна агресія Росії проти України переросла до фази переваги за кількістю особового складу та техніки. Вона стала війною артилерії та армії, в якій переможе сторона з більшою чисельністю військових та озброєння. Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер переконаний, що потрібно навчити українських захисників керувати сучасною зброєю для отримання додаткових постачань від іноземних партнерів.

Російські війська ще не відновилися після значних втрат під Києвом, проте починають здійснювати активніший тиск у східних областях України. Аналітики переконані, що Кремль хоче отримати перевагу на полі бою, поки західні союзники не надали Україні нову техніку та озброєння.