Червень, 14 в 18:12

Внаслідок повномасштабної війни в Україні тисячі українців стали вимушеними біженцями. Більшість поїхали до Польщі.

Як перерахувати гроші з Польщі на картку Приватбанк – дізнавалися Факти ICTV.

Як можна поповнити картку Приватбанку з-за кордону

Варто зазначити, що якщо ви перебуваєте не на території України, поповнення вашої картки Приватбанку буде розцінюватися як переказ грошей з-за кордону.

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Як зазначив працівник Приватбанку, існує три способи отримання переказу з-за кордону:

через міжнародні системи термінових переказів – проводиться через вказівку ПІБ на латиниці, а також країни і міста;

за допомогою Swift платежу – проводиться за допомогою реквізитів валютної картки Приватбанку;

на карту Visa / MasterCard (P2P) – для цього переказу досить вказати повний номер картки та ПІБ на латиниці.

Переказ коштів за допомогою систем термінових переказів

Цей спосіб дозволяє швидко надіслати кошти за допомогою восьми систем грошових переказів. Найпоширеніша система переказів – Western Union.

Щоб переказати гроші з Польщі, вам потрібно там завітати до банку, на якому є позначення WU, та звернутися до працівника.

Ви маєте вказати ПІБ людини, на яку зареєстрована картка Приватбанку, країну та місто, куди відправляться ваші кошти.

З собою слід мати паспорт. Ви маєте заповнити поле відповідного бланка. Касир передасть вам контрольний код, який ви повинні повідомити одержувачу.

Платіж видається на касі Приватбанку.

Переказ коштів через Swift

Передусім, вам потрібно знати реквізити валютної картки Приватбанку, на яку здійснюватимете переказ. Для цього отримувач повинен:

зайти в Приват24;

знайти розділ Перекази – Swift ;

– ; обрати відповідну валюту (під час надсилання валюта буде автоматично конвертована в гривню);

отримати свої реквізити.

З цими реквізитами ви маєте звернутися до польського банку та здійснити переказ. Проте зробити це можна і через Приват24.

Зайдіть у Приват24 та перейдіть у розділ Swift; Вкажіть країну одержувача, валюту та суму переказу; Тепер потрібно вказати призначення платежу та реквізити.

Готово! Ваші кошти відправлені на картку Приватбанку. За словами працівника банку, переказ надійде впродовж трьох днів.

Переказ на картку на карту Visa/MasterCard

Щоб здійснити переказ таким чином, вам теж потрібно звернутися у польський банк. На касі вкажіть повний номер картки та ПІБ (латиницею) отримувача.

Працівник банку може дати вам відповідні бланки – заповніть їх.

От і все, переказ надіслано! Кошти надходитимуть протягом трьох днів.