Июнь, 15 в 21:56

Новый учебный год, несмотря на войну, начнется, и правительство, и органы местного самоуправления, а также руководители школ делают все возможное, чтобы оно было в очном режиме. В то же время главное – это вопрос безопасности, и обучение офлайн будет возможно, только если дети будут иметь все необходимые условия.

При этом состоится и оптимизация школ и обучения, ведь сегодня 671 тысяча детей школьного возраста находится за границей, еще часть детей не имеет помещения для обучения.

Факты поговорили с начальником главного управления общего среднего и дошкольного образования Юрием Кононенко.

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Юрий Григорьевич, начнем с изменений в программе. Расскажите какие изменения ожидаются в программе в связи с полномасштабной войной, которую начала Россия 24 февраля?

Сейчас министерством созданы рабочие группы по внесению изменений в программы 6-11 классов и начальной школы по некоторым предметам, таким как Защита Украины, История Украины, Всемирная история, Зарубежная литература и некоторые языки национальных меньшинств, чтобы еще раз пересмотреть все содержательные моменты и при необходимости такие изменения внести. Эти рабочие группы будут работать до конца июня. И тогда перемены будут утверждаться министерством.

В качестве примера скажу, что идут серьезные дискуссии по поводу произведений русской литературы, которые изучаются в курсе Зарубежной литературы, потому что мы по традиционному подходу изучали определенные произведения русской классики.

Сейчас, во время войны, очень много обращений, в том числе и от самих учеников, которые считают, что не нужно эти произведения изучать, потому что идет война, и это Россия пошла на Украину войной. Поэтому есть моменты, которые нуждаются в научно-литературоведческом анализе, и в то же время мы не можем не учитывать психолого-педагогический аспект.

Еще один вопрос касается произведений писателей, которые либо жили в Украине, либо тесно связаны с Украиной и писали при этом на русском языке. Например, речь идет о Булгакове, или том же Владимире Короленко. То есть вопрос не такой простой. Ведь если говорить об историческом, научном подходе, то, безусловно, они являются частью украинской культуры и украинской литературы.

Но есть и противоположные подходы, очень радикальные, что эти произведения тоже не должны изучаться, поскольку были созданы на русском языке.

То есть это требует тщательного анализа. Если говорить об Истории Украины, то, конечно, упоминаний о “братских народах” у нас давно нет, как и об “общей колыбели”, но в историографии очень трудно преодолевать те подходы, которые были заложены в советское время, и они, к сожалению, проявляются. Для этого наши историки (ведущие историки и методисты Украины) задают вопрос, что нужно вообще обновить концепцию исторического образования, полностью освободиться от остатков этого плена.

При каких условиях обучение будет офлайн?

Правительство и министерство настроены на то, чтобы новый учебный год начался в очном режиме и проходил в очном режиме. Но ситуация непростая, потому что, к сожалению, очень мало учебных заведений, в частности заведений дошкольного и среднего образования, имеют бомбоубежища или даже такие более простые укрытия. И обеспечение безопасности участников образовательного процесса, в первую очередь детей, самих педагогов, – это основная задача органов местного самоуправления и военных администраций. Я не думаю, что речь идет о сокращении уроков, просто это будет подстройка под те реальные условия, в которых мы находимся. Возможно, будут использоваться больше приемы смешанного обучения.

Допускается ли вариант, что дети будут учиться по сменам, если в одной школе есть укрытия, а в другой нет?

Перед военными администрациями сейчас и стоит задача, чтобы все комбинированные способы организации образовательного процесса, в том числе и с учетом наличия, возможно, других помещений, которые не являются школьными, но могут использоваться для проведения образовательного процесса, они были использованы. Или, например, если в самой школе нет укрытия, но оно совсем недалеко, то и такие маршруты эвакуации должны быть проделаны.

Насколько вообще возвращаться к очному обучению оправдано, ведь угрозы ракетных обстрелов сохраняются? Чего хочет большинство родителей?

Мы получаем множество писем от родителей, и они пишут преимущественно, что устали от карантинных ограничений, которые были и теперь есть из-за российской агрессии. То есть подавляющее большинство родителей выступают за очное обучение. Ну и стоит откровенно сказать: для системы общего среднего образования, я уже не говорю о дошкольном образовании, конечно, дистанционное обучение может рассматриваться, но вряд ли оно может стать основным средством, особенно для детей младшего возраста, начальной школы, базового образования.

Но прежде всего вопрос безопасности, потому что это все может быть только тогда, когда мы на 100% будем знать, что это будет безопасно для учеников. Иначе даже с психологической точки зрения это не будет нормальным образовательным процессом.

Если выехавшие дети учатся дистанционно в украинских школах, а ходят в местные за рубежом, будет ли для них более лояльная программа и требования?

Мы на эту тему тоже много писем получаем. Конечно, последние три месяца это был вынужденный шаг учиться в двух школах одновременно (очно за границей и дистанционно в украинской школе). Это было нормально, и все дети получат соответствующие документы. Если выпускные классы, то одни документы, если просто переходные классы, они получат табель или свидетельство достижений. В будущем, конечно, это будет очень сложно. Большинство стран Европейского союза, как и Украина, являются участниками Конвенции о правах ребенка. Конвенция говорит о том, что государство, на территории которого находятся дети, обязано обеспечить обучение этих детей.

Иногда мы получаем письма с содержанием “Вот я не хочу учиться в румынской школе или в немецкой школе, а власть этой страны меня заставляет”, потому что власть этой страны действует в соответствии с национальным законодательством. Что здесь предусмотрено? Мы еще в начале военного положения утвердили следующие рекомендации: все знания, оценки, темы, предметы, курсы, которые дети будут изучать, в том числе, в школах за рубежом, они могут быть учтены, если ребенок возвращается в Украину. А мы, конечно, настроены на то, что большинство детей должно вернуться. Это так называемая информационная справка, которую может выдать учебное заведение, где ребенок учился определенное время, и прямо в приказе Минобразования написано, что это должно быть учтено. Пока могу ограничиться этими словами, а дальше будем смотреть, какова будет практика. Возможно, будем совершенствовать. Отчислены такие дети, которые будут учиться только в иностранных школах, точно не будут. Для отчисления должна быть только предоставлена ​​справка, что ребенок где-то учится. То есть, автоматического отчисления не будет.

До нового учебного года это одна из таких задач – разобраться с сетью, разобраться с тем, сколько реально будет детей в школах Украины, что делать с детьми, которые раньше учились в разбомбленных школах, в переставших функционировать — здесь множество вопросов.

По какому принципу педагогам будет начисляться заработная плата и все доплаты в новом учебном году? Что с надбавками?

У нас все педагоги продолжают работать. За границей, по оперативной информации органов управления образования, у нас 24 тысяч педагогических работников находится. Позиция Министерства такова: педагоги должны получать заработную плату даже в тех случаях, когда объявляется простой. Есть варианты – две трети, а может быть полная заработная плата. Что касается дальнейшего, это зависит от того, как сеть будет оптимизирована, реорганизована. Я еще раз подчеркну: мы считаем, что педагогические работники должны получать заработную плату. Что касается надбавок… Если учитель продолжает работать с детьми и продолжает работать с тетрадями, то он, конечно, будет и дальше получать надбавку за проверку тетрадей или если продолжает ухаживать за кабинетом. Что касается надбавки за престижность, с этим, конечно, есть определенные проблемы, и здесь органы местного самоуправления будут смотреть в каком предельном размере эту надбавку за престижность смогут выплачивать. В целом, мы готовимся, что новый учебный год начнется нормально.

Здесь директор школы будет определять режим работы заведения. Если будет принято решение, что будет только очное, значит, будет только очный режим. Но если будет смешанный режим, тогда для учителя ничего не будет, он сможет работать дистанционно. Но будем откровенны: мы заинтересованы в том, чтобы не только дети, но и педагогические работники возвращались в Украину и продолжали работу в обычном режиме.

Будут ли ставить вопрос ребром: возврат или увольнение?

К сожалению, это не исключено. Здесь нужно будет искать компромиссы. Здесь нужно по каждой школе, по каждому учебному заведению, по отдельному органу местного самоуправления принимать решения, как это все будет организовано. Здесь, к сожалению, такого рецепта, что мы все продолжаем работать дистанционно из-за границы, я сказать не могу, потому что есть непростая ситуация, которая связана с организацией образовательного процесса и с финансовыми ресурсами, которые имеет государство.