РФ подготовила новый массированный обстрел Украины — Зеленский
- Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении призвал украинцев быть максимально внимательными к воздушным тревогам, поскольку Россия подготовилась к новому массированному обстрелу.
- Он отметил, что только в течение 20 июня РФ выпустила более 200 беспилотников, а также нанесла удары по Сумам и Запорожью, где есть погибшие и раненые.
Сегодня ночью и в ближайшее время следует особенно внимательно относиться к воздушным тревогам. Россия подготовилась к массированному обстрелу Украины.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 20 июня 2026 года.
Зеленский предупредил о возможном обстреле РФ
– Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к массированному удару. Пожалуйста, берегите себя, – призвал президент Украины.
По его словам, Россия не останавливает войну против Украины, хотя имеет все предложения, в частности, реальные форматы и возможности.
Он отметил, что у россиян давно есть все на столе, но кремлевский диктатор Владимир Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира.
Как утверждает Зеленский, украинское предложение Путину о прямом и честном разговоре в формате Украина – Россия и при поддержке партнеров остается в силе.
По мнению президента, важно, чтобы войну все-таки удалось окончить миром.
Зеленский обратил внимание, что сегодня уже последовали новые российские удары беспилотниками по Украине. По его словам, с утра в течение дня было более 200 дронов.
Хотя значительную часть беспилотников удалось сбить, добавил президент Украины, но, к сожалению, произошли и попадания.
Кроме этого, Россия нанесла удары по Запорожью, в результате чего погибли люди.
Также армия РФ атаковала Сумы управляемыми авиабомбами, в результате чего есть пострадавшие и повреждены дома.