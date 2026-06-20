Сегодня ночью и в ближайшее время следует особенно внимательно относиться к воздушным тревогам. Россия подготовилась к массированному обстрелу Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении за 20 июня 2026 года.

Зеленский предупредил о возможном обстреле РФ

– Сегодня ночью и в ближайшее время нужно особенно внимательно относиться к воздушным тревогам: россияне подготовились к массированному удару. Пожалуйста, берегите себя, – призвал президент Украины.

По его словам, Россия не останавливает войну против Украины, хотя имеет все предложения, в частности, реальные форматы и возможности.

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Он отметил, что у россиян давно есть все на столе, но кремлевский диктатор Владимир Путин должен сделать выбор в пользу дипломатии и нормального мира.

Как утверждает Зеленский, украинское предложение Путину о прямом и честном разговоре в формате Украина – Россия и при поддержке партнеров остается в силе.

По мнению президента, важно, чтобы войну все-таки удалось окончить миром.

Зеленский обратил внимание, что сегодня уже последовали новые российские удары беспилотниками по Украине. По его словам, с утра в течение дня было более 200 дронов.

Хотя значительную часть беспилотников удалось сбить, добавил президент Украины, но, к сожалению, произошли и попадания.

Кроме этого, Россия нанесла удары по Запорожью, в результате чего погибли люди.

Также армия РФ атаковала Сумы управляемыми авиабомбами, в результате чего есть пострадавшие и повреждены дома.

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