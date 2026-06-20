Поезда из Холма и Перемышля в Украину задерживаются: какая причина
- Из-за сбоев в энергетической инфраструктуре польской железной дороги международные поезда из Холма и Перемышля в Украину будут отправляться с задержкой до трех часов.
- Укрзализныця совместно с польским перевозчиком решила дождаться пассажиров из запоздалых рейсов, а на украинской территории поезда попытаются догнать график.
Международные пассажирские поезда из Холма и Перемышля будут отправляться в Украину с задержкой ориентировочно до 2,5-3 часов в текущие сутки.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Задержка поездов из Холма и Перемышля в Украину
По информации компании, возникли перебои в энергетической инфраструктуре на польской железной дороге, что привело к задержкам отдельных поездов в направлении из Варшавы в Холм и Перемышль.
После этого Укрзализныця совместно с PKP Intercity приняла решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием.
В результате международные пассажирские поезда формирования Укрзализныци из Холма и Перемышля в текущие сутки будут отправляться в Украину с задержкой ориентировочно до 2,5-3 часов.
– Совместное решение двух железных дорог позволит пассажирам, следующим из Польши в Украину, продолжить путешествие без потери пересадки, – говорится в сообщении.
Актуальную информацию о задержке поездов можно отследить на онлайн-странице.
В Укрзализныце попросили прощения у пассажиров, ожидающих эти поезда, за вынужденные неудобства. Их просят внимательно слушать объявления на вокзалах, следить за информационными табло и актуальной информацией о задержке поездов.
Пассажиров просят сообщить поездную бригаду или обратиться в Укрзализныцу через обратную связь в мобильном приложении, добавив копии билетов на следующий поезд, если путешествие предусматривает дальнейшую пересадку в пределах Украины.
В компании отмечают, что приложат все возможные усилия для сокращения отставания от графика на территории Украины.
В частности, поезда будут следовать по ускорению там, где будут разрешать инфраструктурные условия и ситуация с безопасностью.