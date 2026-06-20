Международные пассажирские поезда из Холма и Перемышля будут отправляться в Украину с задержкой ориентировочно до 2,5-3 часов в текущие сутки.

Об этом сообщает Укрзализныця.

Задержка поездов из Холма и Перемышля в Украину

По информации компании, возникли перебои в энергетической инфраструктуре на польской железной дороге, что привело к задержкам отдельных поездов в направлении из Варшавы в Холм и Перемышль.

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После этого Укрзализныця совместно с PKP Intercity приняла решение обеспечить стыковку с поездами, прибывающими с опозданием.

В результате международные пассажирские поезда формирования Укрзализныци из Холма и Перемышля в текущие сутки будут отправляться в Украину с задержкой ориентировочно до 2,5-3 часов.

– Совместное решение двух железных дорог позволит пассажирам, следующим из Польши в Украину, продолжить путешествие без потери пересадки, – говорится в сообщении.

Актуальную информацию о задержке поездов можно отследить на онлайн-странице.

В Укрзализныце попросили прощения у пассажиров, ожидающих эти поезда, за вынужденные неудобства. Их просят внимательно слушать объявления на вокзалах, следить за информационными табло и актуальной информацией о задержке поездов.

Пассажиров просят сообщить поездную бригаду или обратиться в Укрзализныцу через обратную связь в мобильном приложении, добавив копии билетов на следующий поезд, если путешествие предусматривает дальнейшую пересадку в пределах Украины.

В компании отмечают, что приложат все возможные усилия для сокращения отставания от графика на территории Украины.

В частности, поезда будут следовать по ускорению там, где будут разрешать инфраструктурные условия и ситуация с безопасностью.

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